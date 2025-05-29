Фидан сообщил, что узнал позицию Путина по переговорам с Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным получил реакцию Москвы на переговорный процесс с Киевом. По словам министра, встреча прошла в теплой атмосфере и оказалась полезной. Теперь он намерен встретиться с украинской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такие контакты и возможность обсуждать их с большой искренностью очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать. В этом отношении я считаю встречу очень полезной»,— сказал Хакан Фидан газете Milliyet. «После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев, у меня был продуктивный визит»,— пояснил министр.

Хакан Фидан назвал долгосрочное прекращение огня более реалистичным из возможных решений. «Постоянное соглашение требует комплексных усилий. У нас есть некоторые формулы. Мы делимся ими со сторонами»,— сказал он.

Владимир Путин встретился с Хаканом Фиданом 26 мая. Главной темой переговоров стал российско-украинский конфликт. Этот же вопрос турецкий министр затем обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава российского МИДа назвал Стамбул приоритетной площадкой для проведения следующего раунда переговоров с Украиной. 29–30 мая Хакан Фидан встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о визите Фидана в Россию — в материале «Ъ» «Россия ставит на Стамбул».

Лусине Баласян