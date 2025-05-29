Теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) обыграл австралийца Адама Уолтона и вышел в следующий раунд турнира, общий призовой фонд которого превышает €56,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Рублев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Россиянин одержал победу со счетом 7:6, 6:1. 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 24 минуты.

Андрей Рублев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Адам Уолтон — 91-е. В матче третьего круга россиянин сразится с 14-й ракеткой мира Артюром Фисом.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Он завершится 8 июня. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Таисия Орлова