«Русагро» передала долю «Агро-Белогорье» в управление Белгородской области

28 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с руководящим составом компании «Русагро». На следующий день господин Гладков сообщил о передаче доли предприятия «Агро-Белогорье» в доверительное управление АО «Корпорация “Развитие”», принадлежащего региону. В рамках совместной работы с «Русагро» предполагается развивать разные уровни образования и медицину в Белгородской области, рассказал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков на встрече с руководящим составом компании «Русагро»

Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с руководящим составом компании «Русагро»

Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области

«Компания выполняет свои обязательства по развитию спортивных федераций Белгородской области. На сегодня средства перечислены по десяти организациям. Еще по двум спортивным федерациям деньги поступят в ближайшие недели»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков отметил заслугу «Русагро» и в вопросах медицины. «Компания докупит комплексы “Поезд здоровья”, и до конца этого года они выйдут на маршруты»,— уточнил губернатор. Господин Гладков добавил, «Русагро» занимается проектом бесшовного образования в школах Белгородской области. В частности, открываются агротехнические классы, их оснащают оборудованием.

Также «Русагро» помогает региону в подготовке образовательных команд. Например, в апреле специалисты школы «Летово» провели интенсив для управленческих коллективов флагманских учебных учреждений Белгородской области. Помимо этого, компания подпишет договор с подрядчиком на ремонт аудиторий и общежития Белгородского ГАУ.

Компания «Русагро» стала единственным владельцем «Агро-Белогорье» в ноябре 2024 года, после консолидации 100% группы компаний (ГК). «Русагро» стала совладельцем ГК в 2019 году. Чистая прибыль «Русагро» по РСБУ составила 119,6 млн руб. в первом квартале 2025 года.