Чистая прибыль «Русагро» за первый квартал достигла 119,6 млн рублей
Группа «Русагро» опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 119,6 млн руб., что значительно ниже по сравнению с 2,33 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Выручка не раскрывается, но управленческие расходы достигли 18,8 млн руб., а прочие расходы — 4,8 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
21 марта 2025 года «Русагро» объявила о переходе с квартальной на полугодовую периодичность публикации финансовых результатов. Компания будет предоставлять аудированную консолидированную отчетность по МСФО за 6 и 12 месяцев. Полные финансовые результаты за первое полугодие 2025 года станут доступны 27 августа 2025 года.
Решение о переходе на полугодовую отчетность связано с оптимизацией нагрузки на финансовый блок и корпоративные органы управления, пояснили в компании. Это также связано с процессом интеграции группы «Агро-Белогорье» в структуру бизнес-направлений «Русагро».