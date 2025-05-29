В МАГАТЭ опровергли заявления о подготовке Россией перезапуска ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят признаков того, что Россия готовится к возобновлению работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС Виды Запорожской атомной электростанции

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Наши специалисты продолжают находить подтверждения того, что на данный момент нет никаких признаков активной подготовки к перезапуску станции»,— цитирует Reuters представителя МАГАТЭ.

Ранее экологическая организация Greenpeace (признана нежелательной в РФ) опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия проводит работы по созданию «высоковольтной линии электропередачи» в Донецкой и Запорожской областях. Специалист по ядерной энергетике Greenpeace Шон Берни назвал это «одним из первых неопровержимых доказательств» того, что Россия готовится к перезапуску ЗАЭС.

С 3 марта 2022 года Запорожская АЭС контролируется российскими войсками. С сентября того же года станция не вырабатывает электроэнергию. ЗАЭС контролируется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл нестабильной ситуацию на ЗАЭС из-за того, что на протяжении более недели деятельность Запорожской атомной электростанции обеспечивала лишь одна линия 750 кВ «Днепровская». Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена 7 мая из-за повреждения. На следующей неделе Рафаэль Гросси прибудет в Россию для обсуждения вопросов ядерной безопасности, связанных с ЗАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая