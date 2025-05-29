Спецпосланник Трампа: США не считают Сирию государством—спонсором терроризма

Спецпосланник президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что Вашингтон больше не считает Дамаск государством--спонсором терроризма. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Баррак

Фото: Firas Makdesi / Reuters Томас Баррак

Фото: Firas Makdesi / Reuters

По словам господина Баррака, этот вопрос «исчез с окончанием режима (Башара.— "Ъ") Асада».

29 мая в Дамаске состоялась церемония открытия резиденции посла США в Дамаске после 13-летнего перерыва. Церемония открытия резиденции ознаменовала возвращение американской дипломатической миссии в Сирию.

У США не было дипломатического присутствия в Сирии с 2012 года. Тогда американское посольство в Дамаске прекратило работу в качестве жеста несогласия с подавлением уличной оппозиции. Интересы американцев в тот период защищала дипмиссия Чехии.

После смены режима в Сирии и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен урегулировать отношения с Дамаском. Он также распорядился отменить санкции, чтобы дать стране «шанс на величие». Ограничения уже сняли с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Из-под ограничений также вывели нефтеперерабатывающие компании Homs и Banias, Коммерческий банк, Банк недвижимости, а также судоходные компании.

Как мировые СМИ отреагировали на ослабление санкций США в отношении Сирии, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая