Reuters: новый пакет санкций США против России готов

Американские чиновники подготовили пакет санкций против России, включающий ограничения в отношении банков и энергетического сектора. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, пакет мер может вступить в силу в случае, если Дональд Трамп отдаст соответствующее распоряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Чиновники США подготовили новые экономические санкции против России, включая меры в банковском и энергетическом секторах. По их словам, пакет санкций готов и может вступить в силу, если от (Дональда.— "Ъ") Трампа поступит соответствующее распоряжение»,— говорится в публикации агентства Reuters.

Как пишет Reuters со ссылкой на чиновников из Белого дома, президент США рассматривает введение санкций как шаг к эскалации напряженности в отношениях с Москвой, который может подорвать процесс по установлению режима прекращения огня. Американский лидер все еще надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией, отмечают в Белом доме.

Ранее The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. По словам собеседников издания, он разочарован действиями президента России Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров.

Об оценках готовности президента Трампа ужесточить санкции против России — в материале «Ъ» «Вводит — не вводит».

Анастасия Домбицкая