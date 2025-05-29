Китай испытал собственную многоразовую ракету-носитель

Китайская коммерческая космическая компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) объявила о первом успешном запуске и возвращении на Землю первой в стране многоразовой ракеты типа Hiker. Об этом сегодня, 29 мая, со ссылкой на заявление Sepoch сообщает газета Global Times.

Отмечается, что ракета имеет взлетную массу около 57 тонн, оснащена кислородно-метановым двигателем, а ее корпус диаметром 4,2 м и общей высотой 26,8 м выполнен из нержавеющей стали. Испытательный полет продлился 125 секунд, максимальная высота составила 2,5 км. После этого ракета совершила мягкую посадку на специальной морской платформе близ побережья провинции Шаньдун на востоке Китая.

Напомним, что сутками ранее неудачно завершился девятый испытательный запуск американской ракетной системы Starship от SpaceX для пилотируемых полетов на Луну и Марс. Корабль достиг заданной орбиты, но через некоторое время у него вышла из строя система управления высотой полета. Связь с ним была потеряна через десять минут после старта. Несмотря на это, ускоритель корабля совершил управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии в автоматическом режиме.

Дмитрий Сотак