Ио ректора ВГУ станет декан юрфака Юрий Старилов

Исполняющим обязанности ректора Воронежского госуниверситета станет декан юридического факультета Юрий Старилов, сообщил «Ъ-Черноземье» источник в вузе.

По полученной информации, у действующего ио ректора Елены Чупандиной 29 мая истекает контракт. Приказ о назначении Юрия Старилова уже подписан. Официально эти сведения в ВГУ пока не подтвердили.

Юрию Старилову 61 год. Он доктор наук, с 1998 года заведует кафедрой административного и административного процессуального права, с 2015-го возглавляет факультет.

Бывший ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий был задержан в июне прошлого года. По версии следственного комитета, в 2022 году он через своего подчиненного Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его супруги Елены Ендовицкой. После задержания и заключения под стражу ректору был добавлен эпизод о распространении в интернете порноматериалов.

Дело бывшего ректора рассматривается в Ленинском районном суде Воронежа. Сейчас Дмитрий Ендовицкий находится в СИЗО, срок содержания под стражей продлен до 12 августа.

Юрий Голубь