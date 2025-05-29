Самарский университет получит 500 млн рублей на развитие инжинирингового центра

Самарский университет им. Королева вошел в число 13-ти победителей конкурса на обновление материально-технической базы по направлению «Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР». Вуз получит из федерального бюджета на условиях софинансирования 250 млн рублей. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, такой же объем средств в развитие центра вложат на условиях софинансирования компании-партнеры, среди которых крупные региональные и федеральные предприятия.

Средства федерального гранта направят на развитие инфраструктуры в сфере разработки решений для беспилотной авиации, энергетики, газотурбинного двигателестроения. В университете планируют большую часть средств гранта на развитие производственной части инжинирингового центра, в частности, на аддитивные технологии: закупить уникальную 3D-установку, которая позволяет печатать изделия больших размеров для двигателей и энергетических установок.

Руфия Кутляева