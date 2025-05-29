Самарский университет получит 500 млн рублей на развитие инжинирингового центра
Самарский университет им. Королева вошел в число 13-ти победителей конкурса на обновление материально-технической базы по направлению «Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР». Вуз получит из федерального бюджета на условиях софинансирования 250 млн рублей. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, такой же объем средств в развитие центра вложат на условиях софинансирования компании-партнеры, среди которых крупные региональные и федеральные предприятия.
Средства федерального гранта направят на развитие инфраструктуры в сфере разработки решений для беспилотной авиации, энергетики, газотурбинного двигателестроения. В университете планируют большую часть средств гранта на развитие производственной части инжинирингового центра, в частности, на аддитивные технологии: закупить уникальную 3D-установку, которая позволяет печатать изделия больших размеров для двигателей и энергетических установок.