Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с многодетными семьями

Владимир Путин сегодня по видеосвязи проведет встречу с многодетными семьями. Они поднимут несколько важных вопросов, заявил его пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Во встрече примут участие семьи, которые получили ордена родительской славы, а также матери-героини,родившие 10 и более детей. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который в России празднуют 1 июня.

«Семьи расскажут о себе, поднимут какие-то вопросы, те, которые посчитают необходимыми. Но в целом, конечно же, это один из очень важных приоритетов для нашей страны»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Путин в конце прошлого года поручил правительству совместно с Центробанком и региональным властям в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости. Он также распорядился использовать рекламу для популяризации образа многодетной семьи в стране.

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