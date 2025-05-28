Теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) и вышел в следующий раунд турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2. Теннисисты провели на корте 4 часа 3 минуты. В первом сете встреча была прервана из-за дождя.

Карен Хачанов занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Себастьян Офнер — 108-е. 22 мая в четвертьфинале турнира ATP категории 250 в Женеве австриец обыграл россиянина со счетом 6:4, 4:6, 4:6.

Соперником Хачанова по следующему кругу станет победитель встречи между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Томми Полом.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанский спортсмен Карлос Алькарас.

Таисия Орлова