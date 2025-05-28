Картаполов пригрозил жестким ответом в случае поставок ракет Taurus Киеву

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия даст жесткий и асимметричный ответ, если Германия начнет поставлять ракеты Taurus Украине. По его словам, после предыдущих заявлений Москвы немецким властям стало страшно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать»,— сказал Андрей Картаполов «РИА Новости». Он также прокомментировал предложение Берлина помогать производить ракеты на территории Украины вместо их поставок. «Одно дело просто языком болтать, а другое дело за базар отвечать. Вот за базар отвечать страшно. Поэтому они будут другими путями это делать»,— добавил депутат.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине, а также разрешили использовать их для ударов по военным объектам в России. Позже он уточнил, что решение принято несколько месяцев назад. Кремль заявлял, что подобные действия мешают усилиям по урегулированию конфликта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».