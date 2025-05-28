Что Путин и лидер Йемена обсуждали в Кремле. Главное

28 мая президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя руководящего президентского совета Йемена Ришада аль-Алими. Лидеры обсудили перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, сообщили в Кремле по итогам беседы. Главные заявления сторон — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О чем говорил Владимир Путин

Российский президент заявил, что у сторон много перспективных направлений. Речь идет о сельском хозяйстве, рыболовстве, добыче полезных ископаемых, энергетике.

Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы Межправкомиссии.

Российский лидер пригласил главу президентского совета Йемена принять участие в первом саммите Россия — Арабский мир, который пройдет в Москве 15 октября.

О чем говорил Ришад аль-Алими

Глава президентского совета Йемена поблагодарил российского лидера за поддержку законного правительства Йемена. По его словам, после переворота, совершенного под руководством хуситов и при поддержке Ирана, позиция России в Совбезе ООН, на международных площадках «всегда была в пользу законности, в пользу развития и благополучия Йемена».

Власти страны надеются, что Москва будет содействовать «возвращению мира, стабильности и безопасности в Йемен и возвращению нормального, функционирующего республиканского режима».

Йемен стремится к развитию сотрудничества с Россией во всех сферах.

В Йемене рассчитывают, что в ближайшее время в Адене будет открыто посольство России.

Ришад аль-Алими прибыл в российскую столицу 27 мая по приглашению Владимира Путина. Накануне визита он заявил о желании укреплять отношения с Россией в разных областях. В Москве он планирует встретиться в том числе с «высокопоставленными чиновниками Госдумы и правительства, а также с политическими, дипломатическими и интеллектуальными деятелями, интересующимися делами Йемена».

Анастасия Домбицкая