Глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими прибыл в Россию

С рабочим визитом в Россию прибыл глава президентского совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими. Он заявил о желании укреплять отношения с Россией в разных областях. На 28 мая у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Последний раз президенты России и Йемена проводили переговоры в 2013 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашад Мухаммед аль-Алими

Фото: Mike Segar / Reuters Рашад Мухаммед аль-Алими

Фото: Mike Segar / Reuters

«Планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Президентский совет Йемена в сообщении указал, что Рашад Мухаммед аль-Алими прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. В аэропорту Внуково его встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Йемена Ахмед Салем Аль-Вахиши. У самолета Рашада Мухаммеда аль-Алими выстроили почетный караул.

В Москве глава президентского совета планирует встретиться в том числе с «высокопоставленными чиновниками Госдумы и правительства, а также с политическими, дипломатическими и интеллектуальными деятелями, интересующимися делами Йемена». Вместе с Рашадом Мухаммедом аль-Алими в Россию прибыли в том числе министр иностранных дел Йемена, а также советники по обороне, реконструкции и культуре.