Путин: большинство стран региона примут участие в российско-арабском саммите

Большинство арабских стран согласны принять участие в первом саммите Россия—Арабский мир, который пройдет в Москве 15 октября. Об этом президент России Владимир Путин сообщил председателю президентского совета Йемена Рашаду Мухаммеду аль-Алими на переговорах в Кремле.

«Хотел бы проинформировать вас о том, что в октябре этого года мы планируем провести в Москве саммит Россия—Арабский мир. Надеемся на ваше личное участие,— обратился к своему коллеге Владимир Путин (цитата по ТАСС).— Подавляющее большинство наших друзей в Арабском мире дали согласие».

По словам господина Путина, работа по подготовке саммита идет стабильно. В России надеются, что мероприятие пойдет на пользу развитию отношений РФ со странами региона, заметил он.

В конце апреля Владимир Путин сообщил о планах провести саммит России и арабских стран. Он лично пригласил на мероприятия султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида во время встречи в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что саммит может пройти в Москве. В мае в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин пригласил на первый российско-арабский саммит лидеров стран Лиги арабских государств (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар.— «Ъ»).

Анастасия Домбицкая