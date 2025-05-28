В Госдуме заявили о рисках из-за внедрения ИИ-бота Илона Маска в Telegram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что внедрение в Telegram чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok несет риски для российских пользователей. По его мнению, использование ИИ в мессенджере позволит собирать персональные данные россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Глубокая интеграция с Telegram даст Grok возможность составить цифровые профили на всех российских премиум-пользователей... собрать огромный массив данных, в том числе персональных,— написал Антон Горелкин в Telegram.— Храниться и обрабатываться все это будет на территории США, да использоваться тоже вряд ли в интересах наших граждан».

Депутат считает, что мессенджеру стоило бы дать пользователям возможность отказаться от использования чат-бота. «Удивительно, как навязывание встроенного ИИ-помощника вяжется с изначальной концепцией "самого безопасного и защищенного мессенджера в мире"»,— добавил он.

Нейросеть Grok, которую разработала компания американского миллиардера Илона Маска xAI, появилась в Telegram для пользователей с премиум-подпиской в марте. 28 мая основатель мессенджера Павел Дуров объявил, что Telegram и xAI договорились о годовом сотрудничестве, которое позволит углубить интеграцию чат-бота в мессенджер.