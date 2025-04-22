Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле пригласил султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида на саммит России и арабских стран. Президент сообщил о планах провести мероприятие в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, по линии Vинистерства иностранных дел информация проходила. Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают»,— сказал Владимир Путин. «И если, ваше величество, найдете время, мы были бы рады dас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России»,— обратился он к султану Омана.

Еще в июне 2023 года МИД России выступил за проведение консультативной встречи Лиги арабских государств по ближневосточному урегулированию. Прежде о решении организовать саммит не сообщалось.

Лусине Баласян