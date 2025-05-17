Путин анонсировал первый российско-арабский саммит 15 октября

Президент Владимир Путин пригласил лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) на первый российско-арабский саммит. Он запланирован на 15 октября. Об этом сказано в телеграмме господина Путина по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российский президент убежден, что встреча в октябре поспособствует упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами. Также он считает, что саммит поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами»,— заверил Владимир Путин, послание которого цитирует Кремль. Президент РФ отметил, что сегодняшний саммит «проходит в весьма непростое время», в том числе из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Лига арабских государств была создана 22 марта 1945 года. В межправительственную организацию входят 22 страны, в числе которых Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар.

Господин Путин в апреле сообщил о планах провести саммит России и арабских стран. Он лично пригласил на мероприятия султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида во время встречи в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что саммит может пройти в Москве. Он уточнял, что у России уже есть принципиальная договоренность с ЛАГ.