Шойгу: Россия и КНДР устремлены к расширению сотрудничества

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Северная Корея настроены на укрепление взаимодействия в сложной международной обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление наших стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, где импульс -— в развитии двустороннего политического диалога и кооперации в практической области»,— сказал господин Шойгу на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ (цитата по «Интерфаксу»).

Секретарь Совбеза также поблагодарил корейского министра за организацию своего мартовского визита в КНДР. Господин Шойгу признался, что «с теплотой вспоминает» поездку в Пхеньян (цитата по ТАСС).

Ранее министр Ли Чхан Дэ отметил прочность братских уз российских и корейских военных, которую они продемонстрировали в ходе боев в Курской области.