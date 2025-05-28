Росавиация: московские аэропорты работают штатно

Аэропорты в Москве и Подмосковье отправляют и принимают самолеты, расписание рейсов постепенно возвращается к плановому, сказано в пресс-релизе Росавиации. Ночью Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу из-за атак БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным на 12:00 мск, с запасных аэродромов в аэропорты назначения вылетел 41 самолет. Это 75% общего количества лайнеров, ушедших на запасные аэродромы. Число рейсов, задержанных более чем на два часа, снизилось на 40%, до 31. Количество отмененных из-за временных ограничений рейсов выросло на 8%, до 67.

Ночью на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. В Подмосковье уничтожено 42 БПЛА, в результате получили повреждения три жилых дома. Обошлось без пострадавших. По данным на 10:00 мск, 55 самолетов были отправлены на запасные аэродромы.