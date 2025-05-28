Шойгу: развитие отношений со странами АСЕАН — приоритет политики России в Азии

Перспективы развития сотрудничества со странами АСЕАН являются приоритетными в политике России на азиатском направлении. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В настоящее время они (отношения России со странами АСЕАН.— "Ъ") проявили подлинно всеобъемлющий характер <...> Сегодня нам предстоит обсудить вопросы поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также перспективы наращивания сотрудничества по борьбе с новыми вызовами и угрозами»,— сказал господин Шойгу на встрече курирующих вопросы безопасности высоких представителей России и стран АСЕАН (цитата по «Интерфакс»).

Он напомнил, что в следующем году отношениям России с АСЕАН исполнится 35 лет. Сергей Шойгу считает, что за это время они приобрели всеобъемлющий и стратегический характер.

В середине мая президент Владимир Путин говорил, что Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с АСЕАН. В ассоциацию входят десять стран. В их числе Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Камбоджа и Мьянма. Совокупный ВВП стран АСЕАН, согласно докладу «Росконгресса», в 2023 году составил $3,8 трлн.

Подробнее — в материале «Глобальный Юго-Восток».

Екатерина Отрашкевич