Путин: Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он рассчитывает на содействие Малайзии в этом вопросе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Знаю, что с 1 января этого года вы (Малайзия.— "Ъ") являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением при вашей помощи будут развиваться»,— сказал господин Путин во время переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом (цитата по ТАСС).

Он отметил, что отношения между Россией и Малайзией носят дружественный характер. Господин Путин рассчитывает, что так же благополучно будет развиваться и сотрудничество РФ с АСЕАН.

Россия уже обсуждала перспективы сотрудничества с АСЕАН в ноябре 2024 года на форуме «Мир возможностей: Россия—АСЕАН». Тогда уточнялось, что РФ рассчитывает на увеличение товарооборота со странами АСЕАН. Пока что по этим показателям лидируют США и КНР. В ассоциацию входят десять стран. В их числе Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Сингапур, Филиппины, Таиланд и др. Совокупный ВВП стран АСЕАН, согласно докладу «Росконгресса», в 2023 году составил $3,8 трлн.

Подробнее — в материале «Глобальный Юго-Восток».

Екатерина Отрашкевич