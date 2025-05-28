Лавров: есть надежда на прогресс в переговорах США и Ирана по ядерной программе

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что Ирану и США в ходе переговоров по иранской ядерной программе удастся достичь результатов, которые устроят все заинтересованные стороны. Об этом он сказал 28 мая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Право на обогащение в рамках программ мирного использования ядерной энергии является ключевым,— сказал министр. — Судя по комментариям сторон, по итогам очередного раунда, есть надежда на то, что будет достигнут прогресс и то, что все движется в правильном направлении» (цитата по «РИА Новости»).

23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров Ирана и США, по итогам которого президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли прогресса. До этого стороны встречались 11 мая в Омане. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения урана.

Новая сделка Ирана и США должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД. По оценкам американских разведчиков, которые приводит The New York Times, Ирану потребуется от нескольких месяцев до года, чтобы довести имеющийся у них уран до настоящего ядерного оружия. Оно требует топлива, обогащенного на 90%. Сейчас иранцы достигли около 60% обогащения.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».

Анастасия Домбицкая