Силы ПВО сбили 296 украинских БПЛА над регионами России

В период с 21:00 мск 27 мая до 7:00 28 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 296 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны. По его данным, БПЛА сбили над Московской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА повреждены три жилых дома, никто не пострадал. Приостанавливали работу Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, все эти аэропорты уже сняли ограничения. В Брянской области получили повреждения три жилых дома. В Калужской области обломки БПЛА упали на крышу дома на окраине Обнинска. В обоих случаях обошлось без жертв.

В Владимирской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях разрушений и пострадавших нет. Власти Белгородской, Воронежской, Ивановской и Курской областей пока никак не комментировали информацию об атаках.