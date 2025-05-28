В Брянске после отражения атаки БПЛА повреждены еще два дома

Еще два многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Брянске, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в одном из домов в Фокинском районе города поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий»,— написал губернатор в Telegram.

Накануне вечером над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили 59 беспилотников самолетного типа. В результате ночной атаки были повреждены окна многоквартирного дома и шесть машин, также обошлось без жертв.