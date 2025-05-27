Белоруссия сняла запрет на ввоз в республику картофеля и лука из ЕС

В правительстве Белоруссии сообщили об «ответе» на европейские санкции, касающиеся повышения пошлин на ввоз сельскохозяйственных товаров. Республика приняла решение снять запрет на ввоз и реализацию на своей территории картофеля, репчатого лука, свежей белокочанной капусты и яблок из недружественных стран, включая Евросоюз.

«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран»,— говорится в Telegram-канале правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

22 мая Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о введении повышенных таможенных пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Тарифы на сельхозтовары могут вырасти до 50%. На удобрения предусмотрен тариф в размере 6,5%, а также пошлины от €40 до €45 за тонну на период 2025–2026 годов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».