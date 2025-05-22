ЕП одобрил рост пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Тарифы на сельскохозяйственную продукцию, которая до сих пор не облагалась дополнительными таможенными пошлинами, вырастут на 50%. На удобрения предусмотрен тариф в размере 6,5%, а также пошлины в размере от €40 до €45 за тонну на период 2025–2026 годов. Ожидается, что к 2030 году эти пошлины вырастут до €430 за тонну, следует из пресс-релиза парламента.

В поддержку инициативы ЕК проголосовали 411 парламентариев, 100 выступили против, еще 78 воздержались. Европейские политики считают доходы от продажи российских и белорусских удобрений «прямым вкладом в войну против Украины». Они рассчитывают, что предлагаемые пошлины значительно сократят импорт соответствующих товаров в Евросоюз (ЕС), а также приведут к дальнейшей диверсификации производства удобрений в ЕС, на которое сейчас влияют низкие цены на импорт. По закону ЕК обязана отслеживать рост цен и любой возможный ущерб сельскохозяйственному сектору ЕС, а также принимать меры по смягчению последствий.

В 2023 году ЕС импортировал из РФ 3,6 млн тонн попадающих под повышение пошлин удобрений на €1,28 млрд. На Россию пришлось более 25% поставок в тоннах. Повышение тарифов не должно коснуться удобрений в упаковках весом 10 кг и менее, а также с содержанием фосфора и калия. Кроме того, повышенные пошлины не будут распространяться на удобрения, поставляемые через ЕС в третьи страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».