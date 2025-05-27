Попова: пляжи Крыма соответствуют всем нормативам

На территории Крыма и Севастополя не обнаружено проблем с морской водой, пляжным песком, пляжной галькой и атмосферным воздухом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пляжные зоны республики полностью соответствуют гигиеническим нормативам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы продолжаем такой плотный мониторинг, включая мониторинг за выловленными объемами рыбы, за каждой партией, поднятыми объемами морепродуктов, выращенных здесь, за каждой партией. И на сегодняшний день тоже все требования гигиенические соблюдаются»,— рассказала госпожа Попова журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он добавила, что такие исследования проводятся ежегодно, но в 2025 году были усилены.

Мониторинг прибрежной зоны Крыма проводится в этом году более тщательно из-за разлива мазута в декабре 2024-го. В результате крушения танкеров в Керченском проливе в море попало около 2,4 тыс. т сырья, которое начало распространяться по близлежащим территориям. В частности, 10 января пятно нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м обнаружили возле поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

В апреле глава Роспотребнадзора отмечала, что пляжи Крыма и Севастополя пригодны для летнего курортного сезона. При этом 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка санитарно-гигиеническим нормам на тот момент еще не соответствовали.