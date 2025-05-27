Хуснуллин и Гладков обсудили восстановление Белгородской области

Вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провели встречу, на которой обсудили восстановление региона. Среди прочего они говорили о ремонте поврежденных дорог и обеспечении граждан жильем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Из-за непрекращающихся обстрелов число поврежденного жилья растет. Попросил содействия в федеральном финансировании при восстановлении мест общего пользования в 264 многоквартирных домах»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, властям Белгородской области очень важна поддержка в том числе по предоставлению жилья взамен утраченной недвижимости, которая находилась в собственности юрлиц. Особое внимание, по его словам, на встрече уделялось выделению денег жителям, которые утратили свои дома.

Марат Хуснуллин в Telegram-канале написал, что более «80% опорной сети находится в нормативном состоянии». Он также добавил, что перед властями стоит задача не только восстановить пострадавшие территории, но и создать условия для их развития в будущем. Руководство Белгородской области оценивает восстановление региона в 157 млрд руб.

Ранее аналогичная встреча прошла между Маратом Хуснуллиным и губернатором Брянской области Александром Богомазом. По словам главы региона, они обсудили в том числе вопросы восстановления жилья, социальной и транспортной коммуникации, выплаты компенсаций.

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