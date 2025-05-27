Песков назвал «эскалацией» снятие ограничений на дальнобойное оружие для Киева

В России рассматривают снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву как «серьезную эскалацию», противоречащую попыткам прийти к мирному урегулированию. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что США, Великобритания, Франция и Германия отменили ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня или вчера (Фридрих. — "Ъ") Мерц все-таки настаивал, что несколько месяцев назад такое решение принято. Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация и эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые предпринимались»,— сказал господин Песков.

Об отмене ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия США, Великобритании, Франции и Германии Фридрих Мерц сообщил накануне в интервью телеканалу WDR. Сегодня на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо он вернулся к этой теме и сказал, что страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 мая допустил, что Германия могла давно тайно разрешить Украине дальнобойные удары по территории РФ. 17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти будут расценивать удары Taurus по своим объектам как участие ФРГ в боевых действиях на стороне Киева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».

Анастасия Домбицкая