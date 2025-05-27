Лавров: ФРГ давно решила снять ограничения для Украины на удары вглубь РФ

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Германия могла давно тайно разрешить Украине дальнобойные удары по территории РФ. Так он прокомментировал сегодняшним высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тотсказал, что решение о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия было принято еще несколько месяцев назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«(Высказывание Фридриха Мерца.— "Ъ") лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине чего она, собственно, захочет, ну, по крайне мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне»,— сказал господин Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом (цитата по «РИА Новости»).

Об отмене ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия США, Великобритании, Франции и Германии Фридрих Мерц сообщил накануне в интервью телеканалу WDR. Сегодня на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо он вернулся к этой теме и сказал, что страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц настроен по-боевому».

Екатерина Отрашкевич