Премьер Грузии назвал бескультурьем осквернение флага России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил поступок музыканта Ираклия Гецадзе, который во время концерта сделал вид, что помочился на российский флаг. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«Мне не интересно, что комментирует российская сторона. Могу сказать одно: какая разница, о каком флаге они говорят? Когда вы выходите перед несколькими тысячами людей и делаете что-то подобное, это действительно не соответствует грузинской культуре. Это просто некультурно»,— сказал Ираклий Кобахидзе журналистам (цитата по Formula).

Как добавил премьер Грузии, заявление Александра Бастрыкина по поводу возбуждения уголовного дела на музыканта «не должно быть серьезным». По его словам, каждый должен сначала «взглянуть на собственную культуру».

25 мая Ираклий Гецадзе выступал на фестивале Open Air в Тбилиси. Во время концерта он бросил российский флаг в пакет, после чего сымитировал мочеиспускание на него. Представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что правоохранительные органы «дают этому безобразному акту соответствующую оценку». Глава СКР поручил расследовать инцидент и возбудить уголовное дело.