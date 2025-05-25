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Коммерсантъ FM
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Глава СКР поручил возбудить дело после осквернения флага РФ грузинским певцом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с надругательством над российским флагом во время музыкального фестиваля в Тбилиси. Следователи заведут уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам расследования все виновные должны будут привлечены к установленной законом ответственности, говорится в заявлении.

В СМИ сообщалось, что во время выступления на мероприятии грузинский певец Эрекле Гецадзе бросил российский флаг в урну, после чего сделал вид, что помочился на него.

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