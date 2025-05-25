МИД: правоохранители оценят действия осквернившего флаг РФ грузинского певца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с осквернением российского флага грузинским певцом. Оценку действиям Эрекле Гецадзе дадут правоохранительные органы России, сказала госпожа Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял»,— написала представитель дипломатического ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел на музыкальном фестивале в Тбилиси, передавал телеканал RT. Эрекле Гецадзе во время выступления бросил российский флаг в урну, после чего сделал вид, что помочился на него.