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На строительство новой очереди кладбища под Краснодаром направят 494 млн рублей

Администрация Краснодара намерена направить 494,2 млн руб. на строительство второй очереди нового кладбища в хуторе Копанском. Проект прошел государственную экспертизу, пишет РБК Краснодар со ссылкой на мэрию краевой столицы. Реализовать проект планируют в течение двух лет, а выбор подрядчика запланирован на второй квартал 2025 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На сегодняшний день утверждена проектная документация, участок под расширение кладбища охватывает территорию в 300 га, планировка которой была разработана городским департаментом архитектуры. Земля уже передана управлению коммунального хозяйства и благоустройства, уточнили в администрации.

Строительство объекта рассчитано на восемь этапов. Первая очередь уже завершена — освоено 18,5 га с устройством дорожной и инженерной инфраструктуры, включая электроснабжение, водопровод и водоотведение. Согласно сведениям мэрии, в границах города расположено около 600 га кладбищенской земли, при этом ресурсы большинства из них, за исключением нового кладбища, практически исчерпаны.

В целях увеличения площади мест захоронения городские власти планируют также возведение нового кладбища в станице Старокорсунской и расширение территории в Копанском. При этом по проекту в Старокорсунской участок пока не определен, вопрос финансирования остается открытым.

Вячеслав Рыжков

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