Воронежский футбольный клуб «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

В последнем, 30-м туре РПЛ воронежский футбольный клуб «Факел» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1. Как и все остальные матчи заключительного тура, он начался в 16:30 по московскому времени. Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель.

Ни для одной из команд этот матч принципиальным не был: «Крылья Советов» находились в середине турнирной таблицы, а «Факел» — в зоне вылета без математической возможности ее покинуть. Несмотря на это, игра получилась довольно драматичной, с большим количеством фолов и желтых карточек. Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева. Он же, впрочем, сыграл свою роль и в ответном мяче «Факела», забитом форвардом Владимиром Ильиным с пенальти: одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов».

Таким образом, «Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место.

По итогам сезона «Факел» возвращается в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ. Вместе с воронежским клубом вылетел «Оренбург». Вместо них в элитном дивизионе в следующем сезоне сыграют «Балтика» (Калининград) и «Торпедо» (Москва).

Мария Старикова