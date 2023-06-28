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«Факел» подписал контракт с 36-летним вратарем Александром Беленовым из «Рубина»

Воронежский футбольный клуб «Факел» заключил контракт с 36-летним вратарем Александром Беленовым. Об этом сообщили в клубе. Срок контракта не разглашается.

Александр Беленов — уроженец Белгорода. Ранее выступал за белгородский «Салют», а также за «Спартак», «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин». Играл в юношеской сборной России, во второй сборной страны и вызывался в главную национальную команду.

Ранее «Факел» заключил контракт с 28-летним вратарем Виталем Гудиевым. На прошлой неделе стало известно, что воронежцев в связи с истечением контракта покинул голкипер Алексей Городовой.

Олег Мухин

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