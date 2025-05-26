Теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), обыграв в матче первого раунда австралийца Александара Вукича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Yves Herman / Reuters Карен Хачанов

Фото: Yves Herman / Reuters

Матч продлился 2 часа 12 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Карен Хачанов занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Александар Вукич располагается на 80-й позиции.

Следующим соперником Хачанова станет победитель встречи между австрийцем Себастьяном Офнером и Яном-Леннардом Штруффом.

Roland Garros — грунтовый турнир Большого шлема с общим призовым фондом €56,3 млн. Он проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанский спортсмен Карлос Алькарас.

Таисия Орлова