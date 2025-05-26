Макрон, Мерц и Туск обвинили правительство Грузии в «отходе от демократии»

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск осудили действия грузинского правительства, заявив, что они «привели к отходу от демократии и нападкам на гражданское общество, СМИ и тех, кто критикует правительство». Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров по случаю Дня независимости Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Грузии в Тбилиси

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Здание правительства Грузии в Тбилиси

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

«Мы поддерживаем демократические и европейские устремления грузинского народа. Эти устремления отражают готовность стать частью европейской семьи,— говорится в совместном заявлении лидеров.— Поэтому мы осуждаем все действия грузинских властей, которые привели к отходу от демократии и нападкам на гражданское общество, СМИ и тех, кто критикует правительство».

Поздравив грузинский народ с Днем независимости страны, европейские лидеры заявили, что «подтверждают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии». Они призвали власти к уважению свободы слова и собраний, расследованию случаев с применением насилия, а также реформам, которые не будут противоречить европейским стандартам.

Cлужба госбезопасности Грузии сообщила, что в 2024 году круг лиц, включая грузинских наемников с Украины, планировал насильственную смену грузинской власти. Предлогом для переворота, согласно отчету, должны были стать закон об иностранных агентах и обвинения в фальсификации парламентских выборов. По утверждению Службы госбезопасности, группа получала зарубежное финансирование, управлялась руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственными организациями.

В мае 2024 года в Грузии начались массовые протесты из-за принятого парламентом закона об иностранных агентах. Евросоюз и США раскритиковали действия грузинских властей. Тогда «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии». Осенью протесты продолжились: причиной стала победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

О политике грузинского правительства — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" закручивает законы».

Анастасия Домбицкая