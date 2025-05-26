Спрос на жилье в элитных новостройках Москвы упал на 50% в апреле

В Москве объем сделок по покупке элитной недвижимости (средний чек — 959 тыс. руб. за 1 кв. м) на первичном рынке упал по итогам апреля 2025 года на 50% год к году. Показатель для сделок по вторичному высокобюджетному жилью, наоборот, вырос на 35%, выяснил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что падение спроса на дорогостоящее жилье в новостройках обусловлено отсутствием новых проектов в сегменте, а также прагматичной позицией покупателей, ожидающих улучшения экономической конъюнктуры. По данным инвестиционно-консалтинговой компании Ricci, сейчас в Москве на первичном рынке продается около 22 тыс. кв. м элитной недвижимости.

Впрочем, снижение спроса на первичное жилье в этой категории не остановило рост цен. За апрель 2025 года средняя стоимость квартиры в премиальном сегменте выросла на 21%. Собеседники «Ъ» из числа девелоперов объясняют это высокой себестоимостью строительства, которая выросла за последний год на 30%.

Вслед за покупателями, которые уходят на вторичный рынок, девелоперы стали чаще обращать внимание на реконструкцию исторических зданий вместо строительства новых. Их не останавливают даже высокие затраты, связанные со строгостью регламентов работы на подобных объектах.

Подробнее о ценообразовании в сегменте элитной недвижимости — в материале «Обжитое непосильным трудом».