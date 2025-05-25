Обжитое непосильным трудом

Покупатели столичной элитной недвижимости (средняя стоимость до 960 тыс. руб. за 1 кв. м) решили попридержать средства: по итогам апреля 2025 года продажи такого жилья на первичном рынке Москвы упали на 50% год к году. Роста цен это не остановило, квартиры премиум-класса подорожали более чем на 20%. Одна из ключевых причин — дефицит предложения в новостройках. В этих условиях спрос перетекает на вторичный рынок, где объем сделок за апрель вырос на 35% в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс Holland Park в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Жилой комплекс Holland Park в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам апреля 2025 года спрос на квартиры премиального класса в новостройках (средний чек 959 тыс. руб. за 1 кв. м) упал более чем на 50% год к году, до 34 тыс. кв. м, подсчитали в Whitewill. В инвестиционно-консалтинговой компании Ricci говорят, что на столичном рынке сейчас продается в общей сложности 22 тыс. кв. м такой недвижимости.

Падение спроса в апреле в сегменте дорогих жилых новостроек продиктовано выжидательной позицией покупателей, предпочитающих пока хранить деньги на краткосрочных депозитах и ожидать улучшения экономической конъюнктуры, отмечает директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. Кроме того, по его словам, снижение может быть обусловлено сезонностью: многие состоятельные граждане смещают приоритеты в пользу отпуска.

Повлияло на снижение продаж отсутствие новых проектов в сегменте первичной элитной недвижимости, в результате чего покупатели временно переориентировались на вторичный рынок, говорит директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По подсчетам эксперта, объем сделок по покупке вторичного высокобюджетного жилья за апрель 2025 года вырос на 35% год к году.

Однако падение спроса не заставило цены замедлить темпы роста. За апрель 2025 года средняя стоимость квартиры в премиальном сегменте выросла на 21%, подсчитали в Whitewill. Динамика обусловлена высокой себестоимостью строительства, которая за последний год выросла на 30%, подсчитал коммерческий директор девелопера «Сияние» Виктор Тимофеев.

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Не дает ценам упасть дефицит площадок под строительство элитного жилья, из-за которого девелоперы стали обращать внимание на реконструкцию исторических домов вместо строительства новых, отмечает руководитель отдела аналитики департамента жилой недвижимости Ricci Марина Жукова. По ее словам, реализация проектов в исторических локациях сопровождается высокими затратами из-за необходимости строгого соблюдения регламентов.

В ближайшем будущем объемы продаж элитных новостроек продолжат снижаться из-за высокой ключевой ставки ЦБ и сохраняющихся темпов инфляции, считает Федор Ушаков.

Ликвидных проектов мало, а старты новых объектов замедлились, что не только ограничивает выбор, но и подталкивает цены к росту. Госпожа Раджабова подчеркивает, что стоимость высокобюджетной недвижимости вряд ли начнет сокращаться даже при снижении ключевой ставки ЦБ, поскольку в таком случае кредиты станут доступнее, что подстегнет цены к росту.

Тем не менее в новостройках уровня делюкс, где по итогам апреля средняя стоимость составила 2,3 млн руб. за 1 кв. м, по итогам апреля 2025 года спрос вырос вдвое год к году, до 3,8 тыс. кв. м. Это объясняется тем, что покупатели с действительно высоким уровнем дохода все еще активны на рынке: они не зависят от ипотечных программ и имеют свободный капитал, считает коммерческий директор компании «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. Кроме того, сегмент недвижимости класса делюкс все еще привлекает инвесторов, поскольку цены на такое жилье растут быстрее ставок по депозитам, говорит Виктор Тимофеев. В апреле 2025 года средняя стоимость квартиры уровня делюкс, по подсчетам Whitewill, выросла год к году на 14%.

София Мешкова