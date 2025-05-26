Песков назвал «смехотворными» подозрения об участии РФ в поджоге дома Стармера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подозрения британских властей в адрес России, как правило, «оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными». Так он прокомментировал публикации о том, что британские спецслужбы изучают вопрос причастности РФ к поджогу дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию (в причастности. — "Ъ") ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании,— сказал господин Песков. — Как правило, все эти подозрения оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве сообщила, что службы безопасности Британии изучают версию о причастности России к поджогам недвижимости премьер-министра страны. По данным издания, британские власти проверяют, могла ли российская сторона завербовать троих обвиняемых в поджоге. Также обсуждается, какой может быть реакция Лондона, если эти подозрения подтвердятся.

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел утром 12 мая. От поджога пострадала дверь дома. Были задержаны и арестованы трое подозреваемых, в том числе гражданин Украины и гражданин Румынии. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами: 8 мая загорелась машина, которую господин Стармер продал соседу, а 11 мая пожар произошел у входа в один из домов на севере Лондона, где он когда-то жил с семьей.

Анастасия Домбицкая