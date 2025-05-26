Песков раскрыл подробности контактов России и США по линии спецслужб

Москва и Вашингтон имеют контакты по линии спецслужб, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля уточнил, что говорить о масштабном сотрудничестве между двумя странами по аспектам обеспечения безопасности преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Контакты по линии специальных служб имеются»,— сообщил господин Песков журналистам. «Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится»,— добавил он.

Владимир Путин 19 мая провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, он продлился более двух часов. По итогам беседы российский президент заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре. Господин Трамп заявил, что поддерживает идею России возобновить торговые отношения с США после завершения конфликта на Украине. Кирилл Дмитриев на этом фоне сказал, что РФ и США будут отличными экономическими партнерами.

Подробности — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».

Анастасия Домбицкая