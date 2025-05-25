Москалькова: еще 34 жителя Курской области остаются на Украине

На Украине остаются мирные жители, которых вывезли военнослужащие украинской армии во время боев в Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В заключении находятся 34 человека, уточнила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Она добавила, что в ходе обмена пленными с Украиной Россия вернула 20 жителей Курской области. Освобожденных встретили на украинско-белорусской границе, сопроводили до Курска. Там их встречал врио губернатор Курской области Александр Хинштейн. Среди встречающих также были уполномоченные по правам человека Брянской и Курской областей Вячеслав Тулупов и Владимир Фирсов, написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Госпожа Москалькова сообщила, что процесс возвращения пленных продолжается. «Окончательно радоваться еще рано... Мы вас поддерживаем и боремся за вас!» — написала омбудсмен о людях, удерживаемых в плену.

Сегодня, 25 мая, Россия и Украина завершили крупнейший обмен военнопленными за время конфликта. Он прошел в три этапа: 23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. 24 мая стороны обменялись 307 военнопленными. 25 мая на завершающем этапе обмена Россия и Украина передали друг другу по 303 человека.