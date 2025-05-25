Минобороны показало кадры с обмена пленными между Россией и Украиной

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися с территории Украины российскими военнослужащими.

Сегодня Россия и Украина завершили обмен с Украиной по формуле «1000 на 1000». Он проводился в три этапа. Первый прошел 23 мая, тогда обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Во время второго этапа 24 мая было передано еще по 307 военнослужащих. 25 мая вернулись 303 российских военнослужащих, столько же было передано Украине. Это стало крупнейшим обменом пленными между двумя странами.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».