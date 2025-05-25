В Калужской области сбили 14 беспилотников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 25 мая силы ПВО уничтожили 14 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Как уточнил глава региона в Telegram-канале, пять БПЛА сбили в Тарусском районе, по три — в Сухиничском и Малоярославецком районах. Два беспилотника уничтожены на окраине Обнинска, еще один — на территории Боровского района.

Владислав Шапша также добавил, что вечером 24 мая в небе над Калужской областью сбили пять беспилотников. Пострадавших и разрушений также нет. В течение восьми часов в аэропорту Калуги действовали ограничения на прием и отправку самолетов.

На подлете к Москве в ночь на 25 мая, по словам мэра Сергея Собянина, сбили 12 беспилотников. Работу приостанавливали аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Над Тверью уничтожили восемь БПЛА. В Туле один беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, сообщал губернатор Дмитрий Миляев.

Петр Бузлаев