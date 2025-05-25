Все аэропорты Москвы возобновили работу

Росавиация сообщила, что в 5:11 мск аэропорт Внуково сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. В 5:50 также возобновил работу аэропорт Калуги.

Как уточнило ведомство, все аэропорты Москвы работают в штатном режиме. Ранее ограничения на прием и отправку самолетов вводили в том числе в Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

«За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения»,— добавила Росавиация.

В течение ночи, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили 12 беспилотников. Еще восемь БПЛА уничтожили над Тверью. В Туле один беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, сообщал губернатор Дмитрий Миляев. Режим угрозы атаки БПЛА объявляли в Ивановской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях, а также подмосковном Жуковском.