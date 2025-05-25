Все аэропорты Москвы восстановили работу

Росавиация сообщила, что в 3:20 мск аэропорт Внуково возобновил прием и отправку самолетов. В 2:25 ограничения сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые с начала ночи приостанавливали работу дважды. С 2:35 также отменены ограничения в Шереметьево.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу сбиты 12 беспилотников. Еще восемь БПЛА уничтожены над Тверью, писал губернатор региона Игорь Руденя.

Вечером 24 мая, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили 95 беспилотников в восьми регионах России. Режим угрозы атаки БПЛА вводили в Ивановской, Тульской, Липецкой и Тамбовской областях, а также подмосковном Жуковском.