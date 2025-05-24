Косачев: Россия скоро передаст Украине наработки по меморандуму

Российская сторона в ближайшие дни передаст Украине наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта. Работа над документом находится на завершающей стадии, сообщил заместитель председателя Совета федерации Константин Косачев телеканалу «Звезда».

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«Я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня. Но, с моей точки зрения, вряд ли они будут на этом этапе становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях»,— отметил господин Косачев.

23 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва передаст Киеву проект меморандума после обмена пленными. По его словам, документ готовится, «исходя из принципиальнейших вещей и исходя из того, что за первопричины лежат в основе этого конфликта».

Тогда же стартовал крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». За два дня стороны обменяли 577 военнослужащих и 120 гражданских лиц.